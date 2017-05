La notte scorsa militari della Guardia Costiera di Siracusa hanno effettuato un maxisequestro di Tonno rosso. Si tratta di 6 grossi esemplari di peso totale di circa 800 kg. Il trasgressore è stato sanzionato con un verbale amministrativo di € 8.000 nei confronti del trasgressore.

Controlli programmati

Si è trattato di un’operazione notturna che, inizialmente programmata per effettuare altro tipo di verifiche che ha portato al risultato raggiunto grazie all’abilità degli uomini impiegati i quali, durante i loro spostamenti, hanno incrociato un furgone isotermico che viaggiava in direzione opposta.

Insospettiti dall’orario insolito, lo hanno seguito e bloccato, invitando l’autista ad aprire il vano bagagli per verificarne il contenuto.

Il sequestro e la multa

All’interno è stata constatata la presenza dei 6 esemplari di tonno rosso che viaggiava senza la documentazione necessaria. L’autista non è stato in grado di produrre nulla ed è stato condotto presso la Capitaneria di Porto di Siracusa dove, poco dopo, si è presentato il titolare della pescheria destinataria del prodotto ittico. L’uomo ha confermato di aver acquistato gli esemplari in questione da sconosciuti e pertanto di essere sprovvisto di qualsiasi certificazione.

Il tonno è stato sottoposto a visita medica con l’intervento immediato di un veterinario dell’ASP di Siracusa il quale lo ha dichiarato non idoneo al consumo umano, quindi è stato distrutto.

La commercializzazione di prodotto non idoneo e controllato, avrebbe costituito un grave pericolo per tutti i consumatori finali.