PALERMO – Maltrattamento e detenzione in condizioni non adeguate: con queste accuse i carabinieri forestali, insieme ai militari della compagnia di Carini, hanno sequestrato al Circo di Svezia 13 animali tra cui 3 grandi felini.

Il circo, lo stesso dal quale era fuggita la tigre bianca Oscar catturata dopo qualche ora a Monreale, e un lama, si era spostato a Villagrazia di Carini (Pa). Nel corso di un sopralluogo, compiuto in collaborazione con i medici veterinari della competente Asp, sono emerse una lunga serie di irregolarità, sia rispetto alle Linee guida per la detenzione di animali nei circhi redatte dal Ministero dell’ambiente, sia riguardo alla normativa comunitaria sul trasporto di animali. Le irregolarità hanno indotto i militari dell’Arma a procedere al sequestro preventivo di due tigri (una del Bengala e una Siberiana), un leone, due dromedari, un lama, un piccolo cavallo, un pony, due asini, due cavalli, una capra nana, nonché di alcuni mezzi e strutture in cui venivano trasportati e detenuti gli animali.