Tra gli ingredienti più curiosi e ricercati in cucina c’è il lievito madre, elemento fondamentale nella lievitazione naturale di prodotti di pasticceria e panificazione. Scavolini e iFood hanno ideato uno show-cooking aperto al pubblico per sabato 29 aprile a Lentini, durante il quale verranno svelati segreti e piccoli trucchi per un’ottima conoscenza dei lieviti. Dalle 18:00 alle 19:30 le food-blogger Anna e Sebastiana Ferro condurranno gli ospiti dello Scavolini Store alla scoperta di farine e lieviti, per approdare alla preparazione di due ricette, una salata e una dolce.

Le ricette dello show-cooking di sabato 29 aprile prevedono entrambe l’utilizzo del lievito madre. Con l’aiuto del pubblico, Anna e Sebastiana prepareranno dei grissini farciti, per poi passare al dolce, una treccia russa dal gusto delizioso di pan brioches con gocce di cioccolato.

Per tutti i partecipanti ci sarà un piccolo omaggio: un pezzetto di lievito madre e le preziose indicazioni su come rinnovarlo e mantenerlo vivo.

Le food-blogger

Anna e Sebastiana Ferro sono le sorelle food-blogger che porteranno tutto il loro carisma siciliano in questo show-cooking.

Anna Ferro, è un architetto e una mamma a tempo pieno, ma non appena riesce a ritagliarsi un po’ di spazio dalla quotidianità ama mettere alla prova la sua vena creativa ai fornelli. Sebastiana Ferro nella vita di tutti i giorni è una biologa con uno spirito da viaggiatrice, pronta a scoprire nuove culture e nuove cucine, per poi esprimere la passione per la cucina con piatti dai sapori nuovi e dagli accostamenti inaspettati. Pasticciando Insieme è il blog delle sorelle Ferro che nasce per raccontare quei pomeriggi trascorsi a soddisfare la passione culinaria insieme.