PALERMO – Truffa e circonvenzione di incapace: con questa accusa un avvocato di 52 anni e la moglie di 45 sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Vittoria per aver raggirato un anziano, sottraendogli 500 mila euro tra immobili e denaro, attraverso sedute spiritiche.

In passato l’avvocato era stato già denunciato per irregolarità fiscali. Pur esercitando la professione forense, dal 2012 non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Con la collaborazione della moglie, che si spacciava per medium, si è fatto consegnare dall’anziano quattro appartamenti a Vittoria e contanti. Dalla perquisizione nello studio sono emerse decine di fogli manoscritti contenenti indicazioni e consigli su come e a chi regalare gli averi che hanno indotto la vittima, credendo di compiere la volontà dei suoi cari morti, a dilapidare l’intero patrimonio.