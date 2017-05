PIAZZA ARMERINA -Voleva partecipare alla gita scolastica insieme ai suoi compagni e la sua famiglia ha fatto davvero di tutto, ma non è stato sufficiente. Una bambina disabile di Porticello è stata costretta a tornare indietro dopo aver raggiunto in auto Piazza Armerina, dove era organizzata una gita scolastica insieme ai suoi compagni di quinta elementare.

Il viaggio con i genitori

La bambina, che sta su una sedia a rotelle, non aveva potuto prendere il pulmann insieme agli altri bambini, perchè non era adeguatamente attrezzato. I genitori, però, non si persi d’animo e l’hanno accompagnata in macchina. Durante la mattinata avrebbe dovuto visitare un parco culturale e nel pomeriggio la Villa del Casale.

Purtroppo, non appena arrivati, i genitori si sono trovati davanti una salita ripida con grandi gradoni e lì hanno rinunciato: sarebbe stato davvero impossibile per loro spingere la sedia a rotelle su quella strada.