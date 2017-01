CATANIA – Protesta stamattina dei genitori dei piccoli alunni del plesso “Fontanarossa” di viale Moncada a Librino. Animi agitati, per una protesta che si è mantenuta sempre civile, ma che evidenzia come, in un impianto composto da 7 classi e frequentato tra circa 150 bambini dai 3 ai 7 anni, cinque aule si trovano da mesi al buio a causa di un furto di rame compiuto in zona lo scorso settembre.

«Il lavoro svolto dalla dirigente dell’istituto comprensivo, Tumminia, è stato encomiabile – affermano i consiglieri comunali Giuseppe Catalano e Salvo Spadaro. La preside si è subito attivata ma, come i genitori, finora ha ricevuto solo promesse e nessun fatto concreto dall’amministrazione».

Da qui le lamentele delle mamme che sottolineano come nella scuola manchi pure un impianto di riscaldamento degno di questo nome con la conseguenza che i bambini fanno lezione con i giubbotti.