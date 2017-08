L’inizio dell’anno scolastico è alle porte, ma molte sono ancora le questioni irrisolte di molte realtà scolastiche siciliane (e non solo!). E’ questa la ragione per cui, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Bruno Marziano, vuole incontrare il Ministro della Pubblica Istruzione. I punti cruciali da discutere, per Marziano, sono certamente molti.

Disabilità e nuovi investimenti

“Oggi, accogliendo le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, abbiamo reiterato, per le vie formali, la richiesta d’incontro con il Ministro della Pubblica Istruzione prima dell’apertura dell’anno scolastico, soprattutto in riferimento al diritto allo studio degli alunni diversamente abili e alla possibilità di rientro, con mobilità annuale, dei docenti specializzati fuori regione e sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.”- dichiara l’Assessore “Abbiamo condiviso la richiesta di nuovi investimenti per incrementare il tempo pieno (più strutture più docenti più personale ATA) impegnandoci ad investire 11 milioni di euro, anche per dare nuove opportunità ad altre categorie di lavoratori della scuola (GAE infanzia). Chiediamo inoltre al ministro di aprire un tavolo di trattativa istituzionale, con la partecipazione dei sindacati della scuola, sulla situazione della scuola siciliana.”