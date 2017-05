PALERMO – E’ divampato un incendio nella zona dello Zen. Una grossa colonna nera di fumo si è alzata nella zona di Palazzo Gamma.

L’incendio

Non sono ancora note le cause del rogo. Secondo alcune testimonianze l’incendio sarebbe scoppiato all’interno di un deposito di cassette di frutta e materiali in plastica. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito delle segnalazioni. Le fiamme stanno impegnando una ventina di vigili del fuoco e tre autobotti.

Il rogo è comunque sotto controllo. Non c’è , al momento, l’esigenza di sgomberare le abitazioni vicine. Dal comando di via Scarlatti si deciderà, se inviare il nucleo speciale Nbcr per valutare eventuali emissioni nocive nell’aria.