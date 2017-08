Risalgono allo scorso 9 aprile i tafferugli avvenuti presso gli imbarchi della Caronte & Tourist a Messina tra le tifoserie del Catania e della Cavese. Viso coperto da sciarpe e cappucci, spranghe, fumogeni, calci, pugni, bombe carta: sono gli elementi di un modus operandi ricostruito scrupolosamente dai poliziotti delle Digos di Catania e Messina.

Un episodio di grave violenza

Un episodio di grave violenza perpetrato da un gruppo di ultras catanese ai danni di un esiguo numero di tifosi cavesi che a bordo di un furgone era appena sbarcato a Messina dalla nave Zancle per assistere all’incontro Gela-Cavese che nel primo pomeriggio si sarebbe disputato nella cittadina nissena.

Ed è proprio durante le fasi di ormeggio dell’anzidetta nave che i tifosi del Catania sfogano tutta la loro ostilità non risparmiandosi neppure il lancio di bombe carta all’interno del furgone su cui viaggiavano alcuni tifosi della Cavese, dall’esplosione della quale rimaneva ferita una ragazza minorenne dichiarata guaribile dai medici del Pronto Soccorso in 15 gg.

Inchiodati dalle registrazioni delle telecamere

Poderosa l’attività di ricostruzione e ricerca condotta dai poliziotti delle due DIGOS siciliane che, attraverso sopralluoghi effettuati nell’immediatezza dei fatti, la visione delle immagini registrate dalle telecamere e le informazioni raccolte da coloro che quella mattina erano presenti sul posto, sono riusciti oltre che a raccogliere il materiale usato per offendere anche ad identificare gli autori delle aggressioni.

A essere denunciati a vario titolo per i reati di lesioni personali e per il possesso ed utilizzo di oggetti pericolosi, come alcuni artifizi pirotecnici artigianali, fumogeni, bastoni di legno e di plastica, sono alcuni catanesi appartenenti ai gruppi denominati “ A sostegno di una fede” e “Skizzati” già noti alle Forze dell’Ordine perché dediti agli scontri con le tifoserie avversarie. Non a caso tra questi non mancano pregiudicati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Disposti 14 DASPO

Lo scorso 25 agosto sono stati così adottati ben 14 Divieti di Accedere alle manifestazioni Sportive (DASPO). Esemplare l’adozione di tre di tali provvedimenti a carico di altrettanti tifosi etnei della durata rispettivamente di 8 e 5 anni con l’imposizione dell’obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia in occasione degli incontri di calcio disputati dal Catania, già convalidati dall’A.G.