BELPASSO (CT) – Una scolaresca, composta da due classi di quinta elementare dell’Istituto comprensivo “Sante Giuffrida” di Adrano, ha visitato stamane il Percorso Scultoreo, la Via Letteraria e il Museo etno-antropologico “V. Bruno”. Ad accoglierli, a nome del Comune, l’assessore al Turismo, Tony Di Mauro, che ha rivolto un saluto

​da parte del

sindaco, Carlo Caputo. L’assessore ha dato il benvenuto ai giovani studenti richiamando alcune curiosità sulle sculture e su Martoglio, affiancato in questo da Paolo Magrì, componente del comitato tecnico-scientifico di Belpasso Musei.

Sono già diversi i gruppi di alunni che hanno visitato le nuove attrazioni culturali di Belpasso e nelle prossime settimane questo ritmo aumenterà notevolmente, per via dell’organizzazione sempre più fitta di visite guidate che l’Amministrazione comunale ha messo in atto, fissando un ricco calendario di appuntamenti che riguardano sia le scuole che i gruppi turistici organizzati. Questa programmazione rientra nel progetto di valorizzazione della “Città delle 100 Sculture” e delle altre risorse culturali di recente istituzione, come appunto la Via Letteraria dedicata a Nino Martoglio e il Museo etno-antropologico “V.Bruno” inaugurato lo scorso Dicembre nei locali della Casa del Lampionario (Via II Retta Levante 173).

«Quello che anche stamattina abbiamo visto a Belpasso – ha commentato il sindaco Caputo – fino a qualche tempo fa sembrava impossibile. Gruppi di studenti e di turisti che esplorano le vie principali della città e ammirano estasiati le nostre originalissime sculture, osservano gli antichi portali finalmente rianimati con le scene più belle delle opere di Martoglio, vanno a curiosare nel Museo Bruno, dedicato al nostro stimato concittadino che raccolse per tutta la vita i reperti che testimoniano le origini rurali della nostra civiltà. Abbiamo messo in moto un circuito turistico e culturale che in pochi mesi sta raccogliendo apprezzamenti e adesioni di gruppi che vogliono venire a visitare Belpasso. Si poteva fare, lo sapevamo, bisognava solo crederci. Ma non ci stiamo credendo solo noi amministratori. Abbiamo ricevuto infatti il sostegno degli imprenditori privati che hanno iniziato a finanziare le sculture. Tra adesioni certe e prossime contiamo già oltre dieci imprese locali che faranno da sponsor al progetto delle 100 Sculture. La bella stagione in arrivo permetterà di valorizzare ancora di più questa ricchezza culturale, ma la vera Primavera, quella culturale, è già iniziata, perché stiamo dando un volto nuovo alla città, che sarà vissuta in modo diverso

​e migliore ​ dai cittadini e vista con interesse e ammirazione da chi viene a trovarci».