Il presidente di ANFE, Paolo Genco, si autosospende. Lo rende noto l’Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, che si dice fiduciosa nella Magistratura, che garantirà la regolare esecuzione delle proprie attività con l’impegno che l’ha sempre contraddistinta.

“Genco, – fa sapere l’ANFE – pur certo della propria assoluta estraneità ai fatti ipotizzati – si è autosospenso dalle funzioni di Presidente nazionale e regionale dell’Associazione, a tutela della stessa e a garanzia della continuità amministrativa dell’ente”.

“Sono fiducioso nella rapida e positiva risoluzione di questa vicenda, – scrive il presidente di ANFE – che matura in un contesto sociale ed economico molto difficile per la formazione professionale, settore in cui l’ANFE opera, come sapete, da più di quarant’anni e che negli ultimi anni è stato colpito da una crisi irreversibile, come ho avuto modo di rappresentarvi più volte in sede di Direttivo nazionale”.