Ad aprile il traffico passeggeri in transito dallo scalo palermitano Falcone Borsellino è cresciuto del 10,6% rispetto allo stesso mese del 2016. Si tratta di 45 mila passeggeri in più. Il merito è delle nuove tratte internazionali verso Bucarest, Mosca e New York.

Da gennaio, la crescita totale è del 2,6% ma nel periodo maggio/ottobre i transiti saranno superiori a mezzo milione al mese e a luglio e agosto supereranno i 600mila passeggeri.

I dati della Gesap

Rispetto all’estate 2016, la Gesap prevede percentuali positive a due cifre nei prossimi mesi, con punte di circa il 14% a luglio. Un rallentamento della crescita è invece previsto nei mesi di settembre e ottobre.

Il dato più significativo del primo quadrimestre è ancora l’impennata del traffico internazionale (+13,1%), con oltre 25 mila passeggeri in più. Mentre il solo settore del traffico extra Ue tocca la punta del 68%, appunto grazie ai voli su Bucarest, Mosca e New York.

Pe le rotte nazionali si segnala una buona crescita di passeggeri (4%) sugli scali di Bergamo e Linate (Alitalia), ma sopratutto una forte crescita su Torino (+16%).

Per le rotte internazionali il trend di aprile è in costante aumento (con punte superiori anche al 100%) specie per i voli su Bucarest, Malta, Londra Heatrow e Monaco di Baviera.