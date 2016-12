Sbarco al porto di 120 migranti, presi due scafisti ad Augusta

AUGUSTA. Devono rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Alhajisaidu Moro, 23 anni e Abdulaziz Salu, 19 anni, i due extracomunitari arrestati, nella tarda serata di giovedì, dai carabinieri della compagnia di Augusta e dagli uomini del Gruppo interforze di contrasto all’immigrazione clandestina della Procura di Siracusa in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura distrettuale antimafia di Catania, mentre non si fermano gli arrivi al porto megarese dove oggi approderanno 417 migranti.