Sarahah è il gioco dell’estate 2017. Basta dare un’occhiata alle bacheche social di amici e parenti ed è impossibile non notare la busta bianca su uno sfondo verde acqua. Il creatore è il saudita Zain al-Abidin Tawfiq, che avrebbe ideato l’app per permettere ai dipendenti di un’azienda di poter dare un giudizio sui propri capi in maniera anonima.

Ma di cosa si tratta?

E’ un’app che stanno scaricando milioni di utenti in tutto il mondo e che permette di inviare messaggi in assoluto anonimato alle persone che si conoscono, ma potenzialmente a chiunque si renda reperibile dalla ricerca che si può fare a livello globale. Feedback, scherzi, inviti, giudizi: si legge di tutto sulla pagina social della community Sarahah.

Intrigante quanto pericolosa

Un gioco divertente da fare sotto l’ombrellone con gli amici, ma che allo stesso tempo può diventare pericoloso. Quando di tratta di virtualità, gli haters e i cyberbulli sono dietro l’angolo e già fioccano le denunce di tantissimi genitori preoccupati dalle conseguenze che l’uso di quest’app può comportare.