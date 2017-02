CATANIA – Lavora già a pieno regime la Protezione Civile comunale per le operazioni del piano di intervento “Sant’Agata sicura 2017” che riguarderà tutti i giorni in cui si svolgeranno le festività agatine. Il Piano è stato adottato con un’ordinanza dal sindaco Enzo Bianco, massima autorità di Protezione Civile per Catania, dove la squadra comunale è guidata dalla dirigente Maria Luisa Areddia insieme al responsabile dell’ufficio Marco Romano e dal presidente del coordinamento comunale del volontariato Nino Mirabella. La squadra ha avviato il programma operativo che, come ogni anno, scandisce l’articolata organizzazione della festa della Santa Patrona di Catania e mette in campo una complessa macchina con personale attivo h24.

Per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica, l’Amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini per alcune precauzioni.

In particolare si raccomanda: di non sovraccaricare i balconi degli edifici prospicienti il percorso del fercolo; di preferire l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti; di attenersi scrupolosamente al rispetto delle ordinanze emesse; di collaborare attivamente con gli operatori del soccorso presenti sui luoghi della manifestazione e di utilizzare, se necessario, le risorse sanitarie predisposte dall’organizzazione della festa.

“La collaborazione dei cittadini – ha detto il sindaco Bianco – è essenziale. Con alcuni piccoli accorgimenti, facendo attenzione, ciascuno di noi consentirà agli altri, catanesi e non, di godere di tutti i momenti della festa nella massima serenità e sicurezza”.

Per garantire che tutto si svolga al meglio, sarà insediato il Coc (Centro operativo comunale) della Protezione civile, attivo notte e giorno per l’intera durata della festa. Il coordinamento delle operazioni è assicurato dai referenti delle varie funzioni di supporto che fanno capo a Polizia Municipale, Amt, Sidra, Ferrovia Circumetnea, Manutenzione e Servizi Tecnici, Ragioneria Generale, Attività Produttive, Politiche Sociali, Servizi Informativi e Asp/Sues 118 di Catania. Per quest’ultimo servizio la referente è la dott.ssa Isabella Bartoli che coordina il piano sanitario. Il Piano “Sant’Agata sicura 2017” si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato che aderiscono al coordinamento comunale. A sovrintendere è il consulente del Sindaco per le attività di Emergenza, Salvo Consoli.

Le associazioni del Coordinamento comunale del Volontariato, per assicurare al massimo il sistema di informazione preventiva, sorveglianza e controllo delle manifestazioni, hanno già predisposto squadre appiedate, logistiche e sanitarie, e con l’ausilio di ambulanze della Cri e delle Misericordie.

Una squadra, addestrata appositamente, si prenderà cura delle persone diversamente abili, in collaborazione con l’associazione “Come Ginestre”.

La Centrale Operativa Sues 118 Catania attiverà da oggi un Posto medico avanzato (Pma) di primo livello in piazza Spirito Santo. Inoltre Mezzi di soccorso base (Msb) itineranti seguiranno i vari momenti della festa.

Il Piano di intervento operativo prevede l’utilizzo di zone limitrofe ai festeggiamenti, che per la loro dislocazione strategica assolvono alla funzione di aree di emergenza in caso di necessità. Queste sono localizzate nelle piazze Mazzini, della Repubblica, Borsellino (Area di Attesa n° 90), Dante (Aa 40), Federico di Svevia (Aa 62), in Largo Papa Paolo VI (Aa 58) e in corso Martiri della Libertà.