CATANIA – La tanto attesa festa di San’Agata si avvicina. Una grande importanza per i fedeli e i cittadini catanesi è rappresentata dalla tradizionale fiera, che secondo Vincenzo Parisi, presidente della commissione comunale al Bilancio del comune etneo, meriterebbe una sistemazione adeguata: la Villa Bellini.

Parliamo della terza festa religiosa al mondo, che rischia però di perdere una vecchia tradizione, “ormai quasi del tutto dimenticata”, secondo Parisi. Ecco perchè sarebbe necessario che il sindaco, Enzo Bianco, e l’assessore all’attività produttive dovrebbero “attivarsi immediatamente” per far si che si svolga all’interno della villa comunale.

Parliamo di un luogo capace di accogliere migliaia di persone e che potrebbe essere la location giusta per gli oltre centro stand partecipanti. “A questo – afferma Parisi – va aggiunto il fatto che il più importante polmone verde di Catania risponde a tutti i requisiti, in termini di accessibilità e sicurezza, che una fiera di tale portata prevede. Il non tenere in considerazione tutto questo rappresenterebbe l’ennesimo segnale di un’amministrazione miope, sorda alle esigenze della cittadinanza e che si ostina a non tenere conto delle esigenze di addetti ai lavori e degli utenti”.

Se pensiamo alla crisi che non abbandona l’economia siciliana, la fiera di Sant’Agata potrebbe rappresentare l’occasione per dare un pò di ossigeno ai tanti imprenditori e commercianti locali. Da questo punto di vista, far sì che la fiera si svolga all’interno della Villa Bellini, secondo Parisi è un atto dovuto, da parte dell’amministrazione comunale, a difesa del commercio cittadino, prigioniero della grande distribuzione e dei centri commerciali.