L’assessorato regionale alla Salute ha dato il via libera alle procedure di assunzione del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere, che permetterà il reclutamento del personale indispensabile all’intero comparto della Salute, sopratutto nelle areedi pronto soccorso.

Oltre 5000 assunzioni

Saranno 5138 le immissioni nelle 18 aziende sanitarie e ospedaliere. Quasi 1500 interessano le unità inserite in graduatorie che risalgono dal 2003 a oggi, più di 2000 invece le stabilizzazioni del personale medico, infermieri e personale socio-sanitario e amministrativi. Oltre 1600 le mobilità e i nuovi concorsi.

Stop ai contratti a tempo determinato

Stop ai contratti a tempo determinato, che finora hanno caratterizzato la sanità siciliana. Adesso le aziende, grazie allo sblocco permesso dalla Regione, avranno le risorse necessarie per procedere alle nuove assunzioni. Ad annunciarlo in una conferenza stampa, l’assessore alla salute Baldo Gucciardi, che ha dichiarato: “i contratti potranno partire già domani. L’intenzione è quella di privilegiare in primo luogo il reclutamento nelle aree di emergenza-urgenza, dai pronto soccorso alle terapie intensive.