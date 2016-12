PALERMO – Il vero governatore della Sicilia ha un acronimo per nome. Si chiama “Tar” e sta per “Tribunale amministrativo regionale”. È della stessa “specie”, per intenderci, di quello che a Roma, ad esempio, ha bocciato l’ordinanza della sindaca Raggi sui “botti”, o quello che ha annullato la multa dell’Anac a Mediaset e Sky sul presunto “cartello” dei diritti tv del calcio.