Villa Sofia-Cervello completa la squadra che compone la Direzione strategica aziendale. Il neo Commissario Maurizio Aricò dopo la conferma di Pietro Greco nel ruolo di Direttore Sanitario, stamane nel corso di una conferenza stampa ha presentato il nuovo Direttore Amministrativo, la dr.ssa Nora Virga. Palermitana, già Dirigente Amministrativo all’Asp di Messina, Nora Virga proviene dall’Arnas Civico dove ricopriva il ruolo di Direttore dell’Area Provveditorato ed Economato.

Il contratto

I due Direttori hanno firmato il contratto proprio stamane al termine della conferenza stampa. “Sono affiancato – ha sottolineato il Commissario Aricò – da due ottime professionalità, molto motivate, con le quali siamo già pienamente operativi per affrontare immediatamente tutte le principali questioni che riguardano due ospedali così importanti ma anche così complessi. E’ mio obiettivo stringere rapporti forti di collaborazione con le altre realtà ospedaliere e sanitarie pubbliche cittadine, l’Arnas Civico, l’Asp 6, il Policlinico con il quale abbiamo rapporti di convenzione da curare”.

Una direzione strategica

Fra le prime priorità della nuova Direzione strategica, la situazione logistico-strutturale dei Pronto soccorso, in particolare quello del Cervello. Sul fronte delle assunzioni dopo il via libera delle scorse settimane all’arrivo a tempo indeterminato di 63 fra medici,infermieri e tecnici (fra i quali 9 medici di Pronto soccorso) e al bando per la stabilizzazione dei 90 ex Lsu, adesso si attende che l’Assessorato alla Salute dia le direttive per le procedure di mobilità che potrebbero interessare numerosi medici e infermieri che lavorano “fuori sede”, e per le procedure di stabilizzazione del personale precario anche alla luce del recente decreto legislativo del Ministro Madia, sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. “Coglieremo certamente – ha affermato Aricò – tutte le opportunità che si presenteranno e lo faremo immediamente dopo la definizione dei criteri”. Intanto le 63 nuove unità da assumere, alle quali sono state già inviate le comunicazioni, hanno tempo fino all’11 settembre per accettare o meno l’assunzione.