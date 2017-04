Un uomo è morto schiacciato dal suo camper nei pressi della suggestiva scogliera a picco sul mare di Macari, in provincia di Trapani.

La vittima

Francesco Arena di 73 anni era originario di Alcamo ma da tempo residente a Caponago in provincia di Monza. L’uomo è morto schiacciato dal suo mezzo sugli scogli, davanti agli occhi della moglie.

La coppia con il camper era sulla strada di ritorno, provenendo da San Vito. Si è fermata sulla scogliera di Macari, uno degli scorci più belli del trapanese.

L’uomo si stata sistemando con il mezzo a due passi dal mare nella scogliera. Lo aveva già posizionato quando si è accorto che per una errata manovra il grosso camper ha cominciato a scendere verso mare.

L’incidente

Per una distrazione l’uomo ha lasciato il mezzo in folle e senza il freno a mano. Quando il camper ha cominciato a prendere velocità correndo verso il mare, l’uomo ha tentato di risalire sull’abitacolo del camper. Ha cercato di tirare il freno a mano, ma è stato travolto e trascinato sugli scogli dove è morto, schiacciato dal suo mezzo. Il mezzo è scivolato in mare.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili urbani assieme ai sanitari del 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e dalla Compagnia di Alcamo e dalla Capitaneria di porto.