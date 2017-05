Quarantaduemila euro per l’acquisto di alimenti e per concorrere ai piccoli-grandi bisogni quotidiani (bollette, affitto, farmaci) di circa mille famiglie indigenti di Palermo.

Sono le offerte raccolte l’anno scorso dai gruppi di volontari dell’associazione San Vincenzo, in città coordinati da Aida Portolano, presenti la domenica fuori dalle chiese.

Domenica 21 maggio i volontari dell’associazione dalle 8 alle 20 saranno presenti in via Magliocco con uno stand per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di offrire non solo un aiuto economico, ma anche dedicare tempo a chi vive in solitudine e ha bisogno di conforto.

Le chiese sedi dei gruppi

Le sedi dei gruppi vincenziani sono le chiese Gesù, Maria e Giuseppe di via Ausonia, Maria Santissima Madre della Chiesa di viale Francia, Santa Luisa Marillac di via Listz, San Nicolò da Tolentino in via Maqueda, San Vincenzo de Paoli in via dei Quartieri, Maria Santissima delle Grazie in via Villagrazia, Sacro Cuore di via Noce, e gli istituti Santa Caterina Labourè di via Noce e le Figlie della carità di via Discesa dei Giudici.

Informazioni: 33389441479 oppure gvvaic-palermo@hotmail.com.