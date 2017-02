PETRALIA SOPRANA– “San Valentino Romantica” anche a Petralia Soprana. L’iniziativa promossa del Club I Borghi più belli d’Italia è stata accolta dal Comune di Petralia Soprana, che ha coinvolto le attività commerciali del paese dove è possibile ricevere i gadget predisposti per esaltare l’appuntamento.

Questa idea va ad arricchire il calendario degli eventi nei borghi più belli d’Italia ed introdurrà “la notte della musica romantica” che si svolgerà il 21 giugno, prima del solstizio d’estate, in occasione della giornata europea della musica. Il 24 giugno, primo sabato dopo il solstizio d’estate, si svolgerà la seconda edizione de “la notte romantica“, l’evento nazionale che ha avuto grande successo in Italia e nel mondo ed è stato riconosciuto tra i più importanti per la promozione del club e dei comuni che ne fanno parte.