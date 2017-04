Presso la Casa Comunale, in Aula Consiliare, si è riunito lo scorso 4 aprile il Consiglio Comunale. Tra i punti all’ordine del giorno quello dell’adozione del “Baratto amministrativo”, che è stato approvato.

Un aiuto per le fasce più deboli

Questo strumento si rivolge alle fasce deboli per aiutarli a pagare i tributi Comunali. Coloro i quali sono debitori verso l’ente, per il pagamento delle tasse comunali, rientrando nelle fasce deboli, avranno questa opportunità consistente in prestazioni lavorative verso il Comune per rimuovere la propria posizione debitoria rifertia al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. Le prestazioni lavorative saranno destinate in diversi settori di utilità del Comune, come per il decoro urbano, per la manutenzione, pulizie, recupero aree verdi ecc… .

I requisti

Il baratto amministrativo potrà essere applicato alla fasce deboli con ISEE non superiore a 6000,00 euro, verranno stilate graduatorie dei richiedenti e per un budget stabilito dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Minutilla. Tale agevolazione, del Baratto Amministrativo, si può cumulare con altri interventi di sostegno sociale. Sul punto all’ordine del giorno, prima del Consiglio Comunale, si era tenuta la Conferenza dei Capigruppo tenuta tra i Consiglieri Comunali Giuseppe Maccataio e Domenica Murgia, con il Presidente del Consiglio Maria Domenica Drago e il Segretario Comunale Dott.ssa Salvina Cirnigliaro, per approfondire l’argomento.

I Consiglieri Comunali eletti, a seguito di votazioni a scrutinio segreto, son stati: Maccataio Giuseppe (4 voti) e Rinaldi Antonio (3 voti) per il gruppo di maggioranza, Marguglio Angelo (4 voti) per la minoranza.