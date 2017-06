I carabinieri della stazione di San Martino delle Scale in collaborazione con personale dell’ A.S.P. veterinaria di Palermo hanno deferito in stato di libertà F. B., 67 anni, per violazione delle norme sull’igiene dei prodotti alimentari.

Gli operanti mentre effettuavano un controllo presso l’azienda del pensionato, hanno scoperto che aveva avviato un’attività di caseificazione in modo del tutto antigienico e senza alcuna autorizzazione.

Al termine delle attività di controllo sono stati sequestrati circa 100 chili di latticini vari, nonché l’attrezzatura utilizzata per il loro confezionamento.