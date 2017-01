CATANIA – “Un quartiere completamente in mano ai delinquenti ed agli incivili che distruggono, imbrattano, danneggiano e rendono San Giovanni Galermo un luogo invivibile. In qualità di presidente dell’ex V municipalità, prima, e di consigliere comunale, ora, ho sempre chiesto a tutte le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni di portare avanti interventi strutturali e opere necessarie per rendere San Giovanni Galermo più vivibile e sicuro”.

E’ quanto afferma Giuseppe Catalano, consigliere comunale del Comune di Catania, prosegue: “Peccato che finora nessuno ha compreso pienamente l’emergenza sociale che si vive nella parte nord di Catania. San Giovanni Galermo ha un parcheggio scambiatore in pessime condizioni, è invasa dalle discariche abusive, non ha un sistema di caditoie degno di questo nome, i suoi negozi subiscono continuamente furti e rapine, i cassonetti sono dati alle fiamme con la conseguenza che i residenti sono costretti a chiedere l’intervento di polizia e vigili del fuoco”.

“Fino a quando – conclude Catalano – si potrà andare avanti con questo andazzo? In questo contesto diventa fondamentale pure far partire le opere primarie necessarie a cambiare il volto del territorio. Che fine ha fatto il “progetto nord-ovest”? Un piano di intervento finito tristemente nel dimenticatoio con la conseguenza che il quartiere si spopola perché la gente preferisce andare a vivere nei paesi dell’hinterland etneo dove la qualità della vita è di gran lunga migliore”.