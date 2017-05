Le ragioni per cui si soffre di insonnia possono essere molte, e non tutte di facile identificazione. Si fa fatica a prendere sonno per tanti motivi diversi: uno stress psico-fisico, una stanza da letto arredata in maniera sbagliata, una alimentazione sbilanciata. Riposare bene, però, è importante per affrontare al meglio la giornata e tutti gli sforzi a cui sottoponiamo il nostro corpo. Per questo, oggi, vi proponiamo tre segreti per combattere la compagna più odiata delle vostre ore notturne: l’insonnia.

Bagno caldo

Prima di andare a dormire, dovete cercare di favorire quanto più possibile il rilassamento del vostro corpo. Questo obiettivo si può raggiungere, attraverso un bagno caldo, magari accompagnato da petali di rosa e candele profumate. Il bagno a temperatura tiepida si rivela davvero molto utile per il benessere psicofisico, in quanto il leggero innalzamento della temperatura corporea è in grado di innescare nel cervello dei meccanismi fondamentali che predispongono all’addormentamento.

Evitare caffeina

A volte dimentichiamo che se prendiamo un caffè nel tardo pomeriggio, i suoi effetti potrebbero propagarsi in un raggio temporale di oltre cinque ore. E’ questa la ragione per cui, a partire dalle 17:30 del pomeriggio, dovreste evitare di bere caffè, o ingerire caffeina di qualsiasi tipo. Preferite piuttosto, bevande rilassante come una tisana o un infuso alla frutta.

No al fumo

La nicotina è uno stimolante ed è facile che conduca a dei disturbi del sonno. Nel 2008 è stato condotto uno studio specifico sull’argomento dai ricercatori dell’Università Johns Hopkins ed è stato scoperto che i fumatori hanno, rispetto a chi non fuma, una probabilità pari a quattro volte maggiore di svegliarsi il mattino dopo con una sensazione di stanchezza.