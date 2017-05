Quante volte capita di cercare una promozione per poter trascorrere qualche ora in un centro benessere? Ne esistono di diverse tipologie, spesso si trovano nei centri della città e sono l’ideale per recuperare le energie in pausa pranzo o dopo il lavoro. La prassi più o meno è sempre la stessa: idromassaggio, sauna, bagno turco, cromo terapia. E’ praticamente impossibile cercare di capire se il percorso benessere funzioni davvero, o solo per “effetto placebo”. Ciò che è certo è che alcuni trattamenti sono davvero fuori dalla norma. Ne abbiamo raccolto qualcuno davvero strano.

Trattamento con crostacei. Provengono dal Sud Pacifico le conchiglie del mollusco tigre usati in questo massaggio. Hanno la proprietà di calore o di attrito con la pelle e donano, quindi, una piacevole sensazione di caldo relax. A differenza del massaggio con le pietre laviche, non bisogna riscaldare le conchiglie.

Massaggio in musica latina. Unire la salsa, il flamenco e bolero con rilassanti o energizzanti massaggi? Si può. Non saranno necessari cosmetici o creme costose per recuperare le energie al ritmo di musica latina.