Con l’arrivo dell’estate, iniziamo a prenderci molto più cura della nostra pelle, prepariamo il nostro corpo ad affrontare la tanto attesa prova costume, ma ci dimentichiamo spesso dei nostri capelli, proprio loro che hanno tanto bisogno di attenzioni durante il periodo estivo. Vi proponiamo, quindi, qualche rimedio naturale per prendervene cura.

Sembrano difficili da realizzare: in realtà basterà andare in erboristeria per avere gli ingredienti, e la preparazione sarà un gioco da ragazzi.

Decotto misto

Miscelate in parti uguali radice di Bardana, Rosmarino e Timo. Bollite 4 cucchiai di miscela in 1lt d’acqua per un quarto d’ora e lasciate in infusione per altri 10 minuti. Filtrate e frizionate sui capelli due volte la settimana.

Infuso concentrato

Mettete 150g di foglie di Basilico fresco in 1lt d’acqua molto calda per 20 minuti; dopo aver schiacciato bene le foglie, filtrate e frizionate sui capelli due tre volte la settimana.

Olio essenziale di rosmarino

Aggiungetene 2-3 gocce ad un olio di Mandorle o alla Jojoba e anche in questo caso massaggiate con cura.

Betula pubescens (giovani radici)

Grazie alla loro azione diuretica, depurativa, disintossicante ed elettiva per il cuoio capelluto svolgeranno un’azione mirata che nel tempo garantirà risultati sorprendenti, completi e duraturi. Vi consiglio un’assunzione continuativa di tutti e tre per almeno due-tre mesi.