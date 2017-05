La prova costume è alle porte, e se non è possibile fare i miracoli nel giro di poche settimane, qualche piccolo accorgimento sarà un utile correttivo per alcuni difetti. Ad esempio, se si desidera una pancia piatta, questi sport sono quelli ideali

Sport aerobici

Senza ombra di dubbio, gli sport più indicati per combattere il grasso che si accumula sull’addome sono le discipline e gli allenamenti che prevedono un ruolo centrale dell’uso di ossigeno. Gli sport aerobici comportano, infatti, sforzi di resistenza: così si bruciano più calorie, utilizzate proprio per resistere all’azione imposta dallo sport prescelto. Nuoto, corsa, bicicletta (e cyclette), aerobica. Attenzione però: ricordatevi di praticarlo almeno 3/4 volte a settimana.

Gli addominali

Non bisogna poi dimenticarsi degli addominali: l’allenamento che mantiene tonici i muscoli della pancia è fondamentale se si vuole avere la pancia piatta e non rilassata. Ci sono diversi esercizi che puoi fare per allenare gli addominali e assicurarti che la pancia resti piatta. Se cerchi invece un programma completo,