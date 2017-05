Fresco e invitante, da gustare a merenda, o da aggiungere all’insalata per un tocco esotico, in pochi conoscono i benefici e le proprietà di un ingrediente molto di moda negli ultimi tempi. Vi presentiamo i vantaggi di una consumazione regolare di avocado.

Le proprietà

L’avocado ha molte qualità. E’ certamente ricco di vitamine e sali minerali, soprattutto il betacarotene e il potassio (molto più presente in questo frutto che nelle banane). Insieme al potassio l’avocado è anche ricco di magnesio, ed è questo il motivo per cui ci aiuta nel mantenere in equilibrio la pressione del sangue.

Anche i grassi che contiene e che nella ricca polpa di questo frutto abbondano, sono effettivamente utili. Essi, infatti, sono tutti grassi monoinsaturi, quindi non solo non sono nocivi, ma hanno anche effetti benefici sul sistema cardiovascolare: ci aiutano, infatti, a tenere sotto controllo il colesterolo, grazie alla presenza dell’acido oleico omega 9: esso abbassa il livello di trigliceridi, e dei fitosteroli. Inoltre grazie alla loro presenza l’organismo può assorbire una notevole quantità di vitamina E.

Trattamenti estetici

Inoltre, l’avocado, oltre ad essere buono, è anche ricco di acido folico. E’ di certo un nostro alleato per quanto riguarda l’attività intestinale, grazie all’importante quantità di fibre in esso contenuto. Inoltre può essere utilizzato anche per trattamenti estetici: la polpa schiacciata è molto idratante e aiuta il benessere della pelle, soprattutto se secca.