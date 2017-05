Sembrano un semplice top, una comune maglietta e una classica fascia, ma in realtà sono molto di più. Dai creatori di iMamma, la app dedicata alla gravidanza e alla prima infanzia più scaricata e più amata, arriva iMamma MumTechWB.

La Tech t-shirt per donne incinta

Si tratta di una linea di abbigliamento super tecnologica dotata di un sistema di monitoraggio innovativo e unico nel suo genere: consente alla donna incinta o che ha appena partorito di rimanere in forma tenendo sotto controllo l’attività cardiaca. Il top, la t-shirt e la fascia sono stati presentati oggi da OB Science, una software-house di Palermo, nata dall’idea di due giovani informatori medico-scientifici appassionati di nuove tecnologie, nel corso della Cosmofarma Exhibition, la fiera internazionale dedicata alla farmacia e all’innovazione nell’health care che si terrà a Bologna fino a domenica.

I benefici

I benefici dell’attività fisica durante la gestazione e dopo il parto sono ormai scientificamente dimostrati: dal minor rischio di diabete gestazionale ad una più bassa incidenza della depressione post partum. Il movimento però non va improvvisato, ma organizzato e monitorizzato.

Come funziona?

Il sistema iMamma MumTechWB, frutto della stretta collaborazione tra OB Science e ComfTech, è composto da tre elementi: un indumento sensorizzato, un’unità elettronica di trasmissione e la app per mobile.

Smart Garment e Smart Belt sono una t-shirt e una fascia, realizzati in cotone Bamboo e Lycra, che consentono il massimo comfort e la traspirazione della pelle, così come il top, pensato proprio per sostenere la donna durante lo sport. I tre capi di abbigliamento sono dotati di sensori tessili brevettati che sono integrati nel tessuto stesso, quindi morbidi e confortevoli. I sensori sono in grado di rilevare il segnale elettrocardiografico. Maglietta, fascia e top possono essere facilmente lavati.

La frequenza cardiaca in un’App

La Beat Unit è la componente elettronica del sistema e trasmette la frequenza cardiaca durante l’attività fisica e il riposo. Completa il tutto la app iMamma, che permette di seguire programmi di allenamento diversificati a seconda del periodo di gestazione o del post partum. L’applicazione sincronizza i dati trasmessi, che vengono elaborati durante l’allenamento e salvati su pratiche schede. In questo modo, ogni mamma potrà verificare gli esercizi che ha fatto e controllare la sua frequenza cardiaca.

Dal concepimento al parto

“iMamma ha a cuore la donna in ogni circostanza – afferma Pippo Fertitta, responsabile marketing di OB Science -, dal concepimento al parto e anche dopo. E l’attività fisica è un momento molto importante, che però va pianificato e seguito con particolare attenzione, per migliorarsi allenamento dopo allenamento. Ecco perché insieme alla ComfTech, che ha realizzato i tessuti e i sensori, e a Pharma Mum Italia, che si occupa di distribuzione in campo parafarmaceutico, abbiamo creato iMamma MumTechWB. L’obiettivo – pienamente raggiunto – era quello di lavorare insieme, mettendo insieme ognuno le proprie competenze e, contestualmente, di contenere i costi”.