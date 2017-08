SALEMI – Al via interventi per oltre 580mila euro in due scuole di Salemi.

Abbattimento delle barriere architettoniche

Il Comune ha ottenuto un finanziamento da 350mila euro che consentirà di attivare la gara d’appalto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria del plesso scolastico di via Montanari, appartenente all’Istituto comprensivo ‘Giuseppe Garibaldi-Giovanni Paolo II’. La graduatoria è stata stilata dall’assessorato regionale all’Istruzione. In via Montanari verranno realizzati la nuova copertura della scuola, i nuovi servizi igienici e un ascensore.

Operai già in azione, invece, nella sede principale dell’istituto, in via San Leonardo, dove il Comune ha dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche. L’appalto è stato aggiudicato alla ‘Impresa Ferrante Giacomo’, con un importo di 233mila euro.

Nella sede centrale di via San Leonardo sono previsti interventi per la raccolta delle acque piovane e per l’ammodernamento dell’auditorium della scuola. I lavori, per i quali il Comune aveva ottenuto anche in questo caso un finanziamento da 350mila euro, dovranno essere ultimati entro ottobre: tra gli interventi previsti il rifacimento della pavimentazione dell’auditorium e la messa a norma delle uscite di sicurezza della struttura.

Adeguamento delle scuole alle norme vigenti

I lavori nelle sedi di via Montanari e San Leonardo arrivano dopo altri interventi effettuati nei mesi scorsi presso i plessi scolastici di contrada Ulmi e via Leonardo da Vinci, dove il Comune ha speso complessivamente 140mila euro. “Siamo riusciti a cogliere l’occasione dei bandi messi a disposizione dall’amministrazione regionale per adeguare gli istituti alle recenti norme – afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti – mettendo in atto un piano d’azione che mira ad aumentare ulteriormente il livello di sicurezza delle scuole della nostra città. In due anni abbiamo destinato a questo settore somme per circa 840mila euro, con l’obiettivo di dare ai nostri bambini edifici sempre più sicuri ma anche più moderni ed efficienti”.