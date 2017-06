Manca davvero poco all’inizio della stagione estiva dei saldi, che quest’anno inizia con una novità: partiranno in tutta Italia il primo di luglio. La fine, invece, varia da regione a regione.

Saldi, quando iniziano e quando finiscono

In Sicilia ci sarà tempo fino al 15 settembre 2017 per fare qualche affare e accaparrarsi dei capi griffati a prezzi accessibili. Bisogna, però, stare sempre molto attenti e non prendere delle fregature, presi un pò dalla fretta e dalla foga dello shopping, spesso sfrenato.

Shopping e saldi: 3 consigli per evitare fregature

Vi sarà capitato di fare un giro per negozi e dare un’occhiata agli scaffali e addocchiare dei capi da acquistare durante il periodo dei saldi. Appuntate il costo del capo o dell’accessorio dei vostri sogni e verificate dal primo luglio il costo finale, in modo da capire se il commerciante ha applicato in maniera trasparente la scontistica indicata.

A tal proposito, un secondo accorgimento è verificate sempre che la merce scontata sia corredata dal cartellino, che mostra sia il prezzo di partenza, che il prezzo finale.

Fate sempre attenzione ai capi che scegliete e controllateli con cura prima di correre verso la cassa. Molta merce può risultare danneggiata da clienti che hanno provato i capi prima di voi o appartenere a vecchi stock.