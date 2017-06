Il Comune di Palermo fa sapere che i lavori per la realizzazione di una attività commerciale presso l’immobile di viale regione siciliana una volta sede della ditta “Salamone & Pullara” sono sospesi in attesa che l’amministrazione riceva un parere da parte della Sovrintendenza.

Immobile non vincolato

L’immobile non risulta essere in atto vincolato in alcun modo e pertanto l’amministrazione ha rilasciato regolari autorizzazioni ad una ditta che ha richiesto di poter realizzare una nuova struttura commerciale.

A seguito di sollecitazioni ricevute in tal senso e provenienti dal mondo accademico-scientifico, si è quidi deciso di rimettere una decisione finale al parere che sarà reso dalla Sovrintendenza, ente pubblico titolato e responsabile per l’eventuale apposizione di vincoli.