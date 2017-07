PALERMO – L’edificio in cui aveva sede “Salamone & Pullara”, rivenditore di materiali per l’edilizia, è stato demolito.

Il nuovo ipermercato Lidl

Al suo posto, in viale Regione Siciliana, nascerà un punto vendita Lidl, che verrà realizzato ex novo. A dare il via libera la Sovrintendenza, che nei giorni scorso aveva stabilito che non c’erano vincoli e l’iter per la realizzazione del supermercato poteva andare avanti. Secondo il progetto, che aveva avuto il via libera dal Comune, il vecchio edificio doveva essere demolito per fare spazio a parcheggi.

Il parere contrario del dipartimento di Architettura dell’Unipa

La demolizione era stata contestata dal consiglio del dipartimento di Architettura dell’Università, che aveva firmato un appello. Il dipartimento si era battuto per la salvaguardia del manufatto, considerato parte della memoria collettiva, puntando sulla sua riconversione. Lidl Italia aveva presentato una memoria alla Sovrintendenza, con una scheda del professor Giuseppe Gangemi, ritenendo “insussistente l’interesse culturale dell’immobile e infondata la richiesta di salvaguardia”.