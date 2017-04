Un dolce al cioccolato che riscuote grande successo è il salame turco. Se ne conoscono tante varianti e questa versione totalmente vegetale è indubbiamente da provare. E’ privo di zucchero raffinato e derivati animali ed è facilissimo da preparare. Adesso che si avvicina la bella stagione sarà una piacevole fresca idea vegan da gustare.

Ingredienti:

150 gr di biscotti di soia o biscotti alla canapa sminuzzati

2 cucchiai di sciroppo d’acero

70 gr. di cacao puro in polvere

200 gr. di panna di soia

una manciata di semi di girasole

una manciata di mandorle pelate

Preparazione:

Sciogliete a bagnomaria la panna di soia e setacciate il cacao.

Amalgamate tutti gli ingredienti in un contenitore capiente e quando il composto avrà un aspetto solido ma non troppo, aiutandovi con della carta forno, dategli forma.

Avvolgete in carta d’alluminio a mettete in freezer x almeno 2 ore.

Uscite il salame turco vegan dal freezer, tagliatelo a fette sottili ma non troppo e servite col caffè o anche con dei succhi.