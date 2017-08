Settembre è il mese in cui l’estate si congeda con molte promesse e altrettanti appuntamenti e per salutare la bella stagione a Ficarazzi, in provincia di Catania, come ogni anno, si svolge la celebre Sagra dell’arancino, giunta alla sua sedicesima edizione.

La Sagra apprezzata da tutti gli amanti delle tradizioni e del più genuino folklore siciliano si svolgerà dal 7 al 10 settembre e per la prima volta saranno disponibili 3 livelli (food, spettacolo e area giochi) che si estenderanno da Piazza Giovanni XXIII alla nuova Via Collina di Polifemo. Una grande occasione da non perdere anche e soprattutto per quei turisti che hanno la fortuna di godersi sulla nostra bella costa gli ultimi scampoli del sole settembrino.

L’associazione “l’isola che non c’è” promotrice e organizzatrice dell’evento dal 2001 ha come obiettivo quello di valorizzare uno dei simboli gastronomici siciliani per eccellenza, sua maestà l’arancino. Durante la sagra sarà possibile assaggiare ben 15 varianti dell’arancino e altri prodotti tipici dello street food siciliano.

L’Isola che non c’è

L’ass. “L’Isola che non c’è” sceglie i fratelli Bauso dell’Etnacoffee di Londra per proporre nelle stesse date della sagra a Ficarazzi la degustazione di un “vero prodotto siculo” a Londra. Importante gemellaggio che ha come scopo comune quello di diffondere la cucina siciliana oltre i nostri confini, di tutelarne il patrimonio delle tradizioni e di far sentire più vicini alle proprie radici i siciliani che vivono all’estero.

Inoltre quest’anno verrà proposta la realizzazione dell’arancino più grande del mondo per cercare di rientrare nell’ambito libro blu – Guinness World Records; precedentemente il record era stato raggiunto nel 2007 con un arancino di 12 kg, il curioso e goloso record era stato documentato dalla RAI e mandato in onda durante il programma “Festa Italiana”.

La sagra dell’arancino e fiera di settembre rappresenta l’evento clou dell’estate catanese è una grande occasione per vivere un week‐and, tra storia, relax e buona cucina riscoprendo il piccolo borgo di collina, il balcone sul mare di Aci: Ficarazzi.

16ª Sagra dell’arancino e Fiera di settembre – Programma Spettacoli 2017:

Apertura stand – inizio degustazione: ore 18:30

7 settembre: ore 20:30 – Meeting di danza a cura di Filippo Marino e Enza Aleo;

8 settembre: ore 20:30 – La Corridasss dilettanti allo sbaraglio di Turi Cordova e Daniela;

9 settembre: ore 20:30 – Archinuè in concerto;

10 settembre: ore 19:00 presentazione del libro Maestri d’Arte – Storie dei maestri artigiani di Aci Sant’Antonio” del giornalista Salvo Bella;

ore 20:30 – Miss & Mister and little Top World Model – Ospite d’nore Pippo Barone.

Consegna Premio alla sicilianità “Collina di Polifemo” a Gianni Bella, Nerina Chiarenza, David Simone Vinci