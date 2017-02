DUBLINO – Ryanair di recente è stata dichiarata come la più grande compagnia aerea in Europa, con un trasporto di 117 milioni di passeggeri nel 2016, che ha superato ogni record.

Con 86 basi in tutta Europa e piani di crescita straordinariamente ambiziosi, Crewlink, partner ufficiale di reclutamento e training per Ryanair, annuncia l’opportunità, attraverso gli Assessment Days, di lavorare come personale di cabina su velivoli Ryanair, facendo richiesta su www.crewlink.ie

“Non è richiesta esperienza – afferma Andrew Swan, General Manager Crewlink – tuttavia è necessario essere ambiziosi, gran lavoratori ed avere eccellenti abilità nel servizio clienti ed una passione per il viaggio e per conoscere persone nuove.”

Crewlink ospiterà i Recruitment Days in Italia nelle date seguenti:

15/02/2017 Venezia

15/02/2017 Palermo

15/02/2017 Genova

15/02/2017 Catania

16/02/2017 Milano Bergamo

16/02/2017 Cagliari

17/02/2017 Lamezia

22/02/2017 Bologna

22/02/2017 Pisa

23/02/2017 Bari

28/02/2017 Napoli

01/03/2017 Roma

Contati: Crewlink Ireland Ltd, Tel: +353 1 895 2065 Email: recruit@crewlink.ie.