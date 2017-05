Già da molto tempo circolano voci riguardo a possibili riti satanici intorno alla zona di Agrigento. Oggi è stata ritrovata, nei pressi della Rupe Atenea, una tunica nera che potrebbe confermare i sospetti.

Eppure, fino ad oggi, non sono state rinvenute ulteriori prove che confermino l’ipotesi. La tunica è stata ritrovata vicino a un casolare abbandonato dove si effettuerebbero i detti riti satanici, ma ad oggi nessuna conferma.

I sospetti

Recentemente, però, nei pressi del Santuario Rupestre, non lontano dal cimitero di Bonamorone, sono state trovate carcasse di animali bruciati, pietre sistemate in maniera tale da formare una croce, e molti altri particolari piuttosto inquietanti. Tutto questo lascia pensare che i sospetti nutriti fino ad ora dai cittadini non siano del tutto infondati.

D’altra parte, la tunica con il cappuccio che è stata ritrovata, sembrerebbe esattamente quella usata duranti i macabri riti per non farsi riconoscere dagli altri adepti della setta