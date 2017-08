“Ieri abbiamo scoperto che ignoti hanno asportato quattro panchine in legno e ferro, imperniate al suolo in via Monte Ercta”, denuncia il Vice Sindaco ed Assessore al Verde, Parchi e Decoro Urbano, Sergio Marino.

“Recentemente – prosegue – e con grandi difficoltà siamo riusciti a togliere il degrado dei rifiuti e cassonetti dal belvedere di Via Monte Ercta, posizionando quattro panchine e diverse piante. La nostra iniziativa è stata molto apprezzata da tutti, in particolare dai cittadini che fanno parte del Comitato Addaura”.

Ennesimo episodio di inciviltà

“Questo ennesimo episodio di inciviltà – dichiara il Sindaco Leoluca Orlando – che dimostra il disprezzo per la città di balordi e delinquenti che non hanno a cuore il decoro urbano e la tara mentale di chi non comprende che il patrimonio comune è un bene prezioso che appartiene a tutti e che tutti hanno il dovere di curare e difendere come casa propria”.

“Il cambiamento di questa città è comunque inarrestabile. Collocheremo – assicurano Orlando e Marino – collocheremo altre panchine in marmo, più difficili da rimuovere. Però è un vero peccato, perché quelle trafugate erano molto gradevoli e adatte al luogo”.