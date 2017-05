Furto sventato in un box della zona di corso Calatafimi, a Palermo. La polizia arresta tre giovani.

La chiamata di un cittadino insospettito dalla presenza dei tre sospetti nella zona dei box, in via dell’Acacia, ha messo in allerta il “113” che ha inviato sul posto numerose pattuglie.

Tempestivo l’intervento dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Alla vista dei poliziotti, i tre hanno tentato una rocambolesca fuga sui tetti degli altri box ma sono stati inseguiti, raggiunti e bloccati.

Incensurati del quartiere Oreto

Si tratta di tre incensurati, rispettivamente di 22, 23 e 27 anni provenienti dal quartiere Oreto.

Addosso ad uno dei tre sono stati rinvenuti alcuni orologi sottratti dal box e, nei pressi del box depredato, è stato trovato un palanchino usato per forzare la saracinesca del garage che sarebbe servito per scardinare le altre saracinesche.