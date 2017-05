Furto di acqua sulle Madonie, denunciate cinque persone. I carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana, i militari della Stazione di Polizzi Generosa, con l’ausilio del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Polizzi Generosa e della Polizia Municipale, hanno riscontrato cinque allacci abusivi alla rete idrica pubblica realizzati mediante la collocazione di tubi in gomma interrati, che consentivano il collegamento diretto dalla condotta principale e terminavano in alcune proprietà private.

L’acqua così furtivamente prelevata da diversi anni, serviva per irrigare i terreni e per abbeverare il bestiame di proprietà di cinque soggetti che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese per furto aggravato.

Le iniziali degli indagati

Ecco le iniziali dei denunciati: M.A.g., nato a Polizzi Generosa classe 1964, C.a. nato a Valledolmo classe 1948, C.r. nato a Petralia Sottana classe 1979, C.v.m. nato a Petralia Sottana classe 1970, G.c., nato a Castellana Sicula classe 1947.

Danno da 5 mila euro

I tecnici del Comune di Polizzi Generosa dopo aver riscontrato l’illecito hanno proceduto al distacco immediato, isolando il collegamento fraudolento dalla condotta principale e ripristinata la tubazione comunale. Il danno economico arrecato all’ente è stato stimato complessivamente in circa 5 mila euro.