CATANIA – SI sarebbe impossessato illecitamente di oltre 60.000 euro accendendo a conti correnti on-line. E’ l’accusa contestata dalla polizia postale e delle comunicazioni Catania a un 39enne, residente a Siracusa, che è stato denunciato per frode informatica e arrestato per detenzione illegale e ricettazione di arma da fuoco.

Durante una perquisizione, disposta dalla Procura Distrettuale di Catania, eseguita da agenti della sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Siracusa sono stati sequestrati dispositivi elettronici utili per duplicare carte di credito (skimmer, pos), computer e carte prepagate. E’ stata inoltre trovata una pistola con matricola abrasa. L’uomo, su disposizione della Procura di Siracusa, è stato condotto in carcere. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia di un siracusano a cui erano stati sottratti dal suo conto corrente on-line circa 60.000 euro.

Accertamenti sono in corso per identificare eventuali altre vittime.