E’ ufficiale: lo chef Roberto Toro sarà l’ambasciatore della cucina italiana nel Mondo.

Settimana della Cucina Italiana negli USA

A darne notizia è Angelo Barone, che in un articolo apparso su Bianca Magazine, annuncia che lo chef siciliano, sarà l’ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo in occasione della seconda edizione della “Settimana della Cucina Italiana negli USA”, che si svolgerà dal 13 al 19 novembre.

Roberto Toro: “L’eccellenza italiana non va snaturata”

Executive Chef al Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina, Roberto Toro è nato e cresciuto nell’entroterra siciliano, per l’esattezza a Palagonia. A Sicilianews24, in occasione dell’ultima edizione di Cibo Nostrum, che lo aveva visto protagonista di una cooking class sul pesce azzurro, aveva dichiarato: “Sono cresciuto con odori e sapori che oggi si sono persi – racconta Roberto Toro -. L’Italia ha prodotti che il resto del mondo ci invidia. Noi chef siamo molto avvantaggiati: per preparare un grande piatto basta esaltare la materia prima di eccellenza che già abbiamo, senza snaturarla”.

Un successo dopo l’altro per lo chef siciliano, che solo pochi mesi fa è stato scelto dal Presidente Mattarella per mettere d’accordo, almeno a tavola, i sette capi di Stato arrivati in Sicilia in occasione del G7.