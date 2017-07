Non è ancora chiaro se telefonare da tutta Europa sia diventato davvero a costo zero. Sulla questione del Roaming l’Agcom avrebbe aperto un’indagine in particolare su alcuni operatori italiani che hanno stabilito eccezioni alla regola del roaming gratuito troppo restrittive rispetto a quanto indicato dalla Commissione Ue.

Tim e Vodafone sotto accusa

Mel caso di Tim e Vodafone, infatti, alcune offerte prevedono al gratuità del traffico dati, ma solo in minima parte rispetto a quanto invece è garantito dai piani telefonici utilizzati in Italia. Per quanto riguarda Tim, i più penalizzati sarebbero gli utenti con il piano ‘Tim Special medium’ e ‘Supergiga&Music’, mentre per Vodafone alcune delle offerte ‘Red’ e le nuove ‘Vodafone Pass’.

Anche Fastweb limita il roaming a 1 Giga, mentre CoopVoce, Lycamobile e Kena Mobilecontinuano ad applicare differenze di costi per il roaming.

L’indagine a tutela dei consumatori

L’Agcom ha aperto un’indagine sulla questione. “Credo che faremo un richiamo a questi operatori, la prossima settimana”, dice Antonio Nicita, commissario Agcom. In questi stessi giorni, Agcom ha concesso la deroga di 12 mesi sul roaming gratuito a Fastweb.

Il regolamento europeo che ha decretato la fine dei costi extra per il roaming permette agli operatori di limitare la quantità di GB usabili fuori dal proprio Paese, per ciascuna offerta. La Commissione europea però ha stabilito anche una formula per calcolare la quantità massima di GB escludibili. Se il taglio dei GB su Supergiga & Music è ancora nei limiti (ma è un punto dubbio l’esclusione dello zero rating), risulta eccessivo su Special Medium.

Inoltre, Internet 50 GB è usabile solo “sul territorio nazionale”, dice il sito. Vodafone, nella pagina dedicata al roaming, scrive che “potrai usufruire delle componenti gratuite che includono traffico dati e delle opzioni che includono traffico dati illimitato solo sul territorio nazionale”. Per esempio alcune offerte Vodafone “Red” permettono di usare solo in Italia il GB aggiuntivo concesso a chi vi abbina uno smartphone (nel pacchetto sottoscritto con l’operatore). E «se termini i Giga puoi continuare a navigare con Sos internet, 500 MB per 1,50 euro al giorno», «solo sul territorio nazionale». Invece «in roaming è prevista la tariffazione a scatti da 2 euro ogni 100 Mega fino al raggiungimento di 4,5 Giga al giorno previsti dalla tua offerta».