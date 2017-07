Ha dell’incredibile il ritrovamento effettuato presso la Riserva naturale orientata “Oasi del Simeto”. L’Oasi è gestita dalla Città metropolitana di Catania. Sono stati scoperti due nidi di tartaruga marina “Caretta caretta”, stando a quanto ha dichiarato il direttore dell’Oasi Gaetano Torrisi, il quale avrebbe, inoltre, aggiunto che la scoperta è avvenuta rispettivamente il 29 giugno ed il 5 luglio scorso ad opera di Carlo Camera del Wwf Sicilia Nord Orientale e di due studenti universitari tirocinanti, Rina Romania e Marco Chiodo.

La presenza delle uova

La presenza delle uova è stata accertata da Salvatore Garofalo, membro del Progetto tartarughe del Wwf Italia ed in possesso della necessaria autorizzazione ministeriale. Garofalo sarebbe subito intervenuto sul posto in accordo con la Ripartizione faunistico venatoria di Catania. I nidi sono stati subito messi in sicurezza con una recinzione ed un cartello di segnalazione.