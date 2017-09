Si era volontariamente allontanata da casa, Mimma Trimarchi, la donna di 53 anni, originaria di Mascali, scomparsa martedì pomeriggio. La donna si era rifugiata in un B&B calabrese e sarebbero stati proprio il marito e il figlio a ritrovarla. La 53enne era cardiopatica e alla sua malattia erano legati i più tesi timori dei familiari, in quanto la donna non aveva portato con sé i suoi medicinali.

Le ricerche

Tutto bene quel che finisce bene: Mimma Trimarchi aveva lasciato la propria automobile nel parcheggio della stazione ferroviaria di Taormina; dopo un’attenta analisi dei filmati delle videocamere, i familiari sono riusciti a ricostruire il percorso della donna: la 53enne era salita sul treno ed era scesa a Messina, per poi imbarcarsi sui traghetti in direzione di Villa San Giovanni. Il marito ed il figlio avrebbero così deciso di recarsi in Calabria, raggiungendo in un primo momento Rossano, città da cui sono partite le ricerche, ma nessuno riconosceva il volto della donna, così hanno deciso di spostarsi a Tropea. Proprio lì, non molto dopo, una coppia di turisti ha riconosciuto la donna in fotografia indirizzandoli nel B&B in cui è stata ritrovata, in buono stato di salute. La donna si troverebbe adesso in lieve stato confusionale.