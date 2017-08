E’ stata ritrovata la quindicenne scomparsa giovedi scorso a Favignana.

Il ritrovamento nel palermitano

La ragazza si trovava in provincia di Palermo insieme ad un uomo. A confermare la notizia del ritrovamento i genitori della ragazza, che avevano lanciato l’allarme.

Gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti per chiarire come si siano svolti i fatti e quale sia la posizione dell’uomo con cui si trovava la ragazza. La quindicenne era scomparsa giovedi sera. Si era recata in un supermercato insieme alla sorella maggiore, ma era rimasta fuori dall’esercizio commerciale. Quando la sorella è uscita dal negozio non ha trovato la ragazza ad attenderla e sono scattate subito le richerche e gli appelli sui social.