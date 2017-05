1 milione e 133 mila euro per il quadro di Franca Florio, dipinto da Giovanni Boldini, venduto ieri all’asta. Come dispone la legge fallimentare, l’identità dell’acquirente è ignota, tuttavia l’assegnazione della tela dev’essere considerata provvisoria, in quanto entro dieci giorni potrà essere presentata un’offerta superiore al 10%.

La tela resti in Sicilia

Il sindaco Orlando, però, avrebbe espresso la volontà di far restare questa importante opera d’arte in Sicilia e Palermo, e l’unica possibilità affinché ciò si verifichi è che la Regione eserciti il proprio diritto di prelazione previsto dalla legge.

“In questi mesi – dice Orlando – tanti di noi hanno provato a evitare che la vendita si concretizzasse, anche con una sottoscrizione privata, ma questo non è bastato. Se ci sarà questo passo da parte della Regione, sono certo che in tanti saremo pronti a fare la nostra parte”.