PALERMO – La Quarto Savona 15, la croma blindata dove persero la vita Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, ovvero i ragazzi della scorta che seguivano Giovanni Falcone, torna a Palermo il 23 maggio in occasione del 25esimo anniversario della strage di via Capaci.

Un viaggio che attraversa l’Italia

Un viaggio che è iniziato lo scorso 1 maggio da Peschiera del Garda e che toccherà diverse città italiane, per poi terminare a Palermo.

“Buon viaggio Antonio, Rocco e Vito – dichiara Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera -. Il contachilometri della Quarto Savona 15 è bloccato al numero 100.287, ma l’auto continua a viaggiare unendo l’Italia da nord a sud. La scelta di Tina Montinaro, vedova di Antonio, di promuovere l’iniziativa con tappe in diverse città italiane è un segno importante in cui ci riconosciamo: in quell’auto viaggiamo tutti noi, perchè custodisce la memoria di quel giorno, una memoria viva, una memoria condivisa e responsabile che ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie”.